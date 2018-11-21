Смерть посетителя не помешала очереди в ГИБДД

Отделение ГИБДД Уфы не стало останавливать работу после смерти одного из посетителей. Мужчина скончался в очереди от сердечного приступа, сообщает в среду, 21 ноября, РИА Новости.

Посетители отделения выложили на YouTube кадры, на которых видно, что в середине помещения на полу лежит труп, прикрытый простыней. Люди не обращают на него внимания, перешагивают через тело, чтобы передать документы операторам, продолжают стоять в очередях. Рядом с умершим играют маленькие дети.

Как оказалось, инцидент произошел днем ранее. 60-летнему посетителю регистрационного отдела ГИБДД в Уфе стало плохо, и он потерял сознание в вестибюле здания. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть.

Источник в ГИБДД региона рассказал журналистам, что посетителей решили не выводить из здания, поскольку они ехали со всех районов республики, и у них была запись через сайт госуслуг на определенное время. Сотрудники ведомства действовали по инструкции. Они оградили мужчину от толпы, вызвали скорую, вызвали следователей и оказали медицинскую помощь до приезда врачей. Тело умершего лежало прикрытым простыней до приезда следователей.

6 ноября сообщалось, что в немецком городе Киль мертвый свидетель три дня просидел в туалете суда. Мужчина должен был дать показания на процессе по делу о фальшивых ДТП. Но перед заседанием зашел в туалет, заперся в одной из кабинок и умер от сердечного приступа.

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