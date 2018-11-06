Мертвый свидетель три дня сидел в туалете суда

В немецком городе Киль свидетель скончался в туалете суда. Тело, запертое в одной из кабинок, не замечали в течение трех дней, сообщает BBC News.

29 октября 70-летний мужчина должен был дать показания на процессе по делу о фальшивых ДТП. Перед заседанием он зашел в туалет, заперся в одной из кабинок и умер от сердечного приступа. Поскольку свидетель так и не появился в зале суда, рассмотрение дела отложили.

Сотрудники суда заметили запертую кабинку, но не придали этому значения. Они полагали, что ее закрыли для хозяйственных работ. Подобное уже случалось, когда в здании прорвало трубу.

Неладное заподозрили только на третий день. Охраннику показалось странным, что кабинка заперта не первый день, а внутри так тихо. Через несколько часов он вернулся в туалет и обнаружил, что кабинка закрыта. После этого он заглянул под дверь и увидел покойного.

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