Американка прислушалась к совету матери и выиграла четыре миллиона

Жительница американского штата Северная Каролина Шелби Трипп (Shelby Tripp) выиграла в лотерею крупный джекпот благодаря совету матери. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Трипп рассказала, что вскоре после Хеллоуина ей позвонила мать и сказала, что выиграла 500 долларов (около 33 тысяч рублей) в Образовательной лотерее штата Северная Каролина. Женщина отметила, что у нее есть «счастливое предчувствие», поэтому ее дочь немедленно должна вслед за ней купить лотерейный билет.

Американка прислушалась к совету матери и приобрела билет мгновенной лотереи, ничего особо не ожидая. «Я даже не стирала защитный слой до самого вечера. Я положила его на кухонный стол, убралась и сделала другие домашние дела», — призналась Трипп. Когда она увидела, что выиграла четыре миллиона долларов (примерно 263,9 миллиона рублей), то не поверила глазам.

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«Мне пришлось позвать маму, чтобы она убедилась, что я рассмотрела все правильно. Когда она подтвердила это, я носилась по дому и кричала около получаса», — рассказала счастливая американка.

Девушка собирается сполна отплатить матери за совет, отремонтировав ее дом. «Она так много работала всю жизнь. Я просто хочу сделать ей приятное. Я погашу ипотеку за ее дом, а затем мы сделаем там ремонт ее мечты», — сказала Трипп.

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