Звонок друга помог американцу сорвать куш

Американец Джозеф Руиз (Joseph Ruiz) в последний момент купил лотерейный билет после напоминания от друга и сорвал джекпот. Об этом сообщил информационный портал UPI.

Житель штата Канзас 28 августа вернулся домой позже обычного и потому поленился пойти и купить лотерейный билет. Однако после звонка друга, спросившего, приобрел ли Руиз билет на вечерний лотерейный розыгрыш, тот решил все же попытать удачу.

«В этот раз все было не так, как обычно. Как правило, я беру билеты с утра, а не вечером. И покупаю их на заправке, но на этот раз купил в магазинчике у дома. Думаю, надо менять привычки чаще!» — рассказал он.

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Руиз угадал пять выигрышных номеров из шести, в том числе номер на бонусном шаре. Его выигрыш составил 10 тысяч долларов (около 683 тысяч рублей). Американец собирается потратить их на оплату счетов и погашение долгов. «Лучшего времени для выигрыша нельзя было придумать», — добавил он. Поделится ли он с другом, неизвестно.

В конце августа сообщалось о безработном австралийском учителе, выигравшем в лотерею 700 тысяч австралийских долларов (около 34,7 миллиона рублей). Сразу после этого он вышел на пенсию.

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