Телеведущий упал со стула из-за сердечного приступа в прямом эфире

Eskisehir Net / YouTube

У турецкого ведущего спортивных новостей Сукру Ойтана (Sukru Oytan) случился сердечный приступ в прямом эфире. Фрагмент видео доступен на YouTube-канале Eskisehir Net.

По данным The Sun, журналист вместе с коллегой анализировал футбольный матч между турецкими командами. Внезапно Ойтан почувствовал себя плохо: он прервал разговор и практически лег на стол. Затем мужчина резко упал со стула на пол.

Местные СМИ сообщили, что телеведущего срочно доставили в больницу. По словам докторов, жизни Ойтана ничего не угрожает: состояние мужчины стабильно.

Врачи предполагают, что журналист упал в обморок из-за нового кардиостимулятора, который ему установили всего за 10 дней до сердечного приступа.

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