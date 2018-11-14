Телеведущего побрили в прямом эфире из-за проигранного спора

Youtube / LEX18 News

Ведущий американского телеканала LEX18 News Ли Круз (Lee Cruse) поспорил с коллегой об исходе футбольного матча между командами Теннесси и Кентукки. По условиям проигранного им пари, соведущая Хейли Хармон (Hayley Harmon) в прямом эфире обрила ему затылок и выкрасила его в оранжевый цвет. Запись трансляции доступна на YouTube.

В случае проигрыша команды Теннесси Хармон пришлось бы в течение недели представляться в эфире другим именем. В случае выигрыша футболистов Круз лишался части волос на затылке.

Во время прямой трансляции из студии Хармон выбрила на голове коллеги большую букву «T» и окрасила ее в оранжевый — клубный цвет Теннесси. «Ты выглядишь так здорово. Но телевизионный образ снимается спереди, ты до сих пор выглядишь как респектабельный человек», — шутила поклонница теннессийской команды.

Как заявила Хармон, спор о победе команды Теннесси стал для них с Крузом традиционным. В прошлом году в этом пари проиграла она.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!