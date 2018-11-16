Сотрудница телеканала скорчила в прямом эфире страшные гримасы и прославилась

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Сотрудница телеканала «Би-би-си», демонстрирующая сурдоперевод новостей, удивила зрителей своими гримасами. На ее мимику обратила внимание пользователь Twitter по имени Элл Поттер (Ell Potter). Подписчики посмеялись над ведущей и назвали ее символом современных новостей.

Поттер опубликовала фрагмент новостного выпуска, где гримасничающую сурдопереводчицу было хорошо видно. Сюжет, который она переводила, был посвящен выходу Великобритании из состава Европейского союза.

«Переводчица на язык жестов, показывая соглашение по Brexit на "Би-би-си", прекрасно передает недоумение по этой ситуации», — подписала пост Поттер.

Ролик был просмотрен почти три миллиона раз, пост получил 120 тысяч лайков. Комментаторы восхищались исполнительским мастерством сотрудницы канала и называли ее подход к работе гениальным. «Хаос от Brexit в одном взгляде», — говорили они о переводчице.

Ранее ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов обратился в прямом эфире к главе британского правительства Терезе Мэй. В момент обращения он скорчил гримасу и изобразил, что к его горлу подступил ком.

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