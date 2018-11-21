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Названа причина демографических проблем России

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Член Совета Федерации Татьяна Кусайко связала проблему снижения рождаемости в стране с нежеланием россиянок использовать предназначенные им «физиологические возможности», сообщает «Говорит Москва».

«Есть такая проблема, когда женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего во главе угла ставит карьерный рост, а не свои, как мы говорим, предназначенные ей физиологические возможности», — сказала Кусайко в интервью радиостанции.

Из-за этого, по ее мнению, женщины вступают в брак и рожают в более старшем возрасте.

Кусайко добавила, что государство делает все возможное, чтобы мотивировать жителей страны создавать семьи.

«Ответственность человека всегда первична… Мы не можем быть нацелены на то, чтобы нация уменьшалась, чтобы количество жителей в стране уменьшалось», — подчеркнула сенатор.

Рождаемость в России с января по сентябрь сократилась на 62 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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