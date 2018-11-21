На вечеринке Signal Dome появится световой куб

Организаторы вечеринки SIgnal Dome раскрыли детали подготовки к событию. Об этом они сообщили «Ленте.ру» в среду, 21 ноября.

Световые инсталляции для шоу создают студии Sila Sveta и Union Pro. Для вечеринки они делают новую версию медиа-куба, который стал символом первого летнего фестиваля Signal в Никола-Ленивце.

Основной танцпол площадью в три тысячи квадратных метров будет разделен на зоны. В пространстве появится инсталляция по мотивам летней сцены Prizma, а на балконе — копия вигвама с летнего фестиваля. На главной сцене выступят Ancient Methods, Kwartz и Педер Маннерфельт.

Над второй сценой, которая получила название The Box, работает арт-группа «Горизонт». Здесь отыграют Francesco del Garda и The Gost.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Signal Dome пройдет 24 ноября в пространстве Moscow Media Dome, которое находится в бывшем испытательном корпусе ВНИИКП, здании, полностью выполненном из алюминия. Оно было построено в 1975 году для «пробивной установки сверхвысоких напряжений», здесь находился аппарат-генератор тока Тесла.

В лайн-апе — немецкая группа Ancient Methods, шведский музыкант Педер Маннерфельт с лайв-программой, испанский артист Kwartz, итальянец Francesco Del Garda, немецкий диджей The Ghost, белорусская артистка Elena Sizova, а также локальные исполнители Никита Забелин, Mashkov, Vlada, Yung Acid, Lega.

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