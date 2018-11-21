Служивший в Сирии российский генерал избежал СИЗО после обвинений в аферах

Московский гарнизонный военный суд не стал помещать обвиненного в мошенничестве генерал-лейтенанта Сергея Чваркова в СИЗО или под домашний арест, ограничившись одной из самых мягких мер пресечения — «запретом определенных действий». Об этом в среду, 21 ноября, адвокат Чваркова Павел Лапшов сообщил РИА Новости.

Юрист подчеркнул, что военачальник виновным себя не считает. Ему вменяется мошенничество на сумму около 6 миллионов рублей с госконтрактом и грозит до 10 лет лишения свободы. «Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сказал адвокат, не уточняя, какие именно действия попали под запрет.

Ранее 21 ноября сообщалось, что экс-глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Чварков обвиняется в хищении шести миллионов рублей. Предметом расследования стал госконтракт, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО «РусБИТех» — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.

Следствие ведет Главное военное следственное управление СКР, которое занимается самыми громкими и крупными преступлениями в среде военнослужащих.

Чварков возглавлял Центр по примирению враждующих сторон в Сирии с мая по октябрь 2016 года. Он обеспечивал прохождение гуманитарного конвоя и вел переговоры с оппозицией, которую пытался привлечь на свою сторону для борьбы с радикальными исламистами. За участие в сирийской кампании Чварков получил орден «За военные заслуги», ведомственную медаль и звание генерал-лейтенанта.

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