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Задержан учивший ФСБ править миром профессор

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Здание ФСБ на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге

Бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ), 70-летнего профессора Виктора Ефимова задержали по подозрению в хищении средств вуза. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о деньгах, которые Минобрнауки выделило университету еще в 2011 году на выполнение программы развития инновационной структуры учебного заведения. «В общей сложности на эти цели университет получил из бюджета 90 миллионов рублей. По версии следствия, отчеты по реализации программы были сфальсифицированы, а сами средства — похищены участниками схемы», — пояснил он.

Источник также отметил, что ранее Ефимов проходил по этому делу как свидетель. Один из фигурантов дела, генеральный директор АНО «Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций» Вячеслав Ходько в мае уже был приговорен к полутора годам лишения свободы.

В четверг по месту жительства экс-ректора прошли обыски: у него была обнаружена и изъята крупная сумма денег, которая, по данным собеседника «Интерфакса», может иметь отношение к похищенным госсредствам. В настоящее время решается вопрос о предъявлении Ефимову обвинения и избрании ему меры пресечения.

Оперативным сопровождением расследования занимается УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Виктор Ефимов имеет три высших образования. До развала СССР он занимал высокие должности в партийных органах, в частности, с 1986 по 1989 год был первым секретарем Ленинского райкома КПСС, в 1989-1990 годах занимал пост секретаря Ленинградского горкома КПСС. СПбГАУ Ефимов возглавлял с 2005 по 2015 год. В период своего ректорства он читал студентам лекции по так называемому надгосударственному управлению и продвигал идеологию Концептуальной партии «Единение» (КПЕ). В частности, он убеждал своих слушателей в существовании мирового заговора, организованного за 1300 лет до нашей эры древнеегипетскими жрецами, потомки которых управляют миром и поныне. Кроме того, по заверению самого Ефимова, лекции аналогичного содержания он читал в петербургском управлении ФСБ. Ролики с выступлениями профессора доступны на YouTube.

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