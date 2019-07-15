Учивший ФСБ править миром профессор признался в хищении миллионов рублей

Бывший ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) профессор Виктор Ефимов признался в хищении у вуза более 28 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Как отмечается, расследование уголовного дела в отношении Ефимова завершено и направлено в прокуратуру Пушкинского района Петербурга для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время экс-ректор находится под арестом — в понедельник суд продлил ему меру пресечения до 3 августа.

По версии следствия, в 2011 году Ефимов дал указание проректору вуза подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на 36 миллионов рублей. При этом он знал, что условия контракта не выполнят.

После того как всю сумму перечислили со счета вуза на счет АНО, Ефимов похитил 28,6 миллиона рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В мае 2018 года один из фигурантов дела, генеральный директор АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» Вячеслав Ходько уже был приговорен к полутора годам лишения свободы. При этом сам Ефимов тогда проходил по делу как свидетель. В ноябре прошлого года его задержали по подозрению в хищении средств университета.

Виктор Ефимов имеет три высших образования. До распада СССР он занимал высокие должности в партийных органах, в частности, с 1986 по 1989 год был первым секретарем Ленинского райкома КПСС, в 1989-1990 годах занимал пост секретаря Ленинградского горкома КПСС. СПбГАУ Ефимов возглавлял с 2005 по 2015 год. В период своего ректорства он читал студентам лекции по так называемому надгосударственному управлению и продвигал идеологию Концептуальной партии «Единение» (КПЕ). В частности, он убеждал своих слушателей в существовании мирового заговора, организованного за 1300 лет до нашей эры древнеегипетскими жрецами, потомки которых управляют миром и поныне. Кроме того, по заверению самого Ефимова, лекции аналогичного содержания он читал в петербургском управлении ФСБ. Ролики с выступлениями профессора доступны на YouTube.

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