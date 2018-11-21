Лондон погрозил ОАЭ из-за признания обычного британца шпионом

Суд в Объединенных Арабских Эмиратах приговорил к пожизненному заключению научного сотрудника британского университета за шпионаж на правительство Соединенного Королевства. Об этом сообщает Reuters.

Слушание по делу Мэтью Хеджеса (Matthew Hedges) продолжалось менее пяти минут, адвокат мужчины отсутствовал. Британец своей вины не признал. Родные мужчины рассказали, что в качестве доказательств обвинение представило заметки из его диссертационного исследования.

Отмечается, что суд, в том числе, постановил конфисковать все гаджеты британца и его исследовательскую работу. Обжаловать вердикт он может в течение 30 дней. Местные СМИ указывают, что пожизненный срок для гражданина другой страны в ОАЭ означает, что осужденный проведет в тюрьме максимум 25 лет, а затем его депортируют.

На вердикт суда отреагировали британские власти. «Мы глубоко разочарованы и обеспокоены сегодняшним приговором», — отметила премьер-министр королевства Тереза Мэй. По словам главы МИД Джереми Ханта, вердикт — это не то, что Лондон «ожидает от друга и доверенного партнера, а также противоречит предыдущим заверениям». Политики указали, что поднимают этот вопрос на самых высоких уровнях и дело будет иметь последствия для двусторонних отношений.

31-летний Хеджес — сотрудник Даремского университета. В ОАЭ мужчина провел две недели, во время которых собирал материал для своего исследования. Он был арестован в аэропорту Дубая 5 мая, когда собирался возвращаться на родину. Это произошло после того, как некий эмиратец сообщил полиции, что британец пытался выведать у него конфиденциальную информацию.

В правоохранительных органах сообщили, что Хеджес признался в содеянном. В то же время, по данным семьи, мужчина подписал некие показания на арабском языке, которого он не понимал. Британец пять месяцев провел в одиночной камере, в октябре его выпустили под залог. Он сообщил, что в заключении у него ухудшилось физическое и психическое здоровье.

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