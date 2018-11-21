Российским таксистам запретили иконки и четки

Водителям «Яндекс.Такси» запретили размещать в салоне машины любые личные вещи, включая иконки и четки. Правило, прописанное на сайте сервиса, распространяется на автомобили бизнес- и премиум-класса.

За запрет массово выступали клиенты, рассказали TJournal в компании. Сервис пошел им навстречу, чтобы особо недовольные пассажиры не снижали рейтинг водителям.

Среди наиболее распространенных просьб клиентов также значились наличие питьевой воды, зарядки для телефона и плавная езда. Они отражены в правилах для таксистов, но не распространяются на тех, кто работает в экономклассе.

В разговоре с клиентом Михаилом Коневым один из водителей сервиса подтвердил действие запрета, о чем тот рассказал на своей странице в Facebook. На вопрос о том, почему он крестится, проезжая мимо церкви, таксист ответил: «Бог везде, вот и крещусь. Иконы в машине запретили, а это не смогут из меня вытравить».

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