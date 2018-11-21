Арестованное в ответ на российские санкции судно покинуло Украину

Сухогруз Comet, который был арестован в начале ноября в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Судно прошло через пролив Босфор и находится в Мраморном море.

1 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в мариупольском порту судна, следовавшего из «российского порта» в Бельгию. На сухогрузе, по словам Луценко, находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. На обнародованной прокурором фотографии сухогруза можно было увидеть его название Comet. Арест стал ответом на российские санкции в отношении Украины.

Однако, как стало известно СМИ, судно принадлежит голландской компании, управляется сингапурской, а ходит под флагом Либерии. Большинство членов экипажа — украинцы, россиянином был только один человек на борту.

1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

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