Появление Валдиса Пельша в больнице объяснили

Представитель телеведущего Валдиса Пельша объяснила, что он появился в больнице в рамках плановой проверки перед долгосрочной экспедицией в Антарктиду. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощницу шоумена Екатерину Соколову.

«Валдис отправляется в экспедицию в Антарктиду на 45 дней, это будет большой телепроект. Как и все участники, он проходит плановое обследование перед экспедицией, ни о какой госпитализации речи не идет», — рассказала Соколова.

Ранее стало известно, что телеведущий был госпитализирован. РЕН ТВ утверждал, что у него обнаружили нарушение ритма сердца. По данным журналистов, Пельш пребывает в кардиологическом отделении.

Валдис Пельш являлся директором детского и развлекательного вещания Первого канала в период с 2001 по 2003 год. Стал известным в том числе в качестве ведущего передач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!