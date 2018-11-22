Валдис Пельш попал в больницу

Российский ведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен в одну из столичных клиник. Причиной стало нарушение ритма сердца.

РЕН ТВ сообщает, что кардиологи оценивают состояние Пельша как средней тяжести. В настоящее время он пребывает в кардиологическом отделении.

Валдис Пельш являлся директором детского и развлекательного вещания Первого канала в период с 2001 по 2003 год. Стал известным в том числе в качестве ведущего передач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». Кроме того, является одним из основателей рок-группы «Несчастный случай».

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