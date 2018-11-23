Lexus протаранил бронетранспортер и сгорел под Иркутском

В Иркутской области водитель Lexus GS300 прорвал армейское оцепление и врезался в БТР на скорости 170 километров в час. Последствия аварии запечатлели на видео очевидцы, кадры опубликованы в группе «Вести-Иркутск» во «ВКонтакте».

Как сообщают «Вести», авария произошла вечером 22 ноября у деревни Жердовки. Дорога была перекрыта военной автоинспекцией, однако водитель Lexus решил не ждать, пока проезд снова откроют.

«Водитель прорвал отцепление и чуть не задавил контрактника, который два раза объяснял ему, что проезд закрыт и что надо подождать, когда пройдет колонна. В головном БТР сразу предложили оттеснить его мягко на обочину, не первый раз так делалось, но поступил приказ колонне принять вправо и пропустить», — рассказал один из очевидцев.

Lexus резко набрал скорость, чтобы проехать, и врезался в замыкавший колонну бронетранспортер. В результате автомобиль отбросило на обочину, где он загорелся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

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