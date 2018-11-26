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Facebook впервые выполнил российский закон о блокировке

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Социальные сети Facebook и Instagram впервые скрыли посты россиян по решению местного суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о публикациях о личной жизни владельца казахстанского БТА-банка Кенеса Ракишева. Автор постов, бывший владелец банка Мухтар Аблязов, обвинял мужчину в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений.

Ракишев подал иск против десятков интернет-площадок, где распространялись ложные данные. Он попросил признать их порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Тушинский районный суд Москвы одобрил блокировку отдельных страниц в LiveInternet, Facebook и Instagram. Вскоре после этого в последних двух сервисах появилась заглушка «Контент в стране Россия недоступен». При этом пользователи из других стран по-прежнему могут прочитать информацию из этих постов.

По информации журналистов, Facebook и Instagram впервые выполнили российский закон, который вступил в силу в апреле 2018 года. Согласно поправкам о блокировке ложных данных, за отказ удалить информацию сервисы могут получить штрафы до 50 миллионов рублей.

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