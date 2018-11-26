Помощник прокурора из Чечни пострелял на чужой свадьбе и поплатился

Бывший помощник прокурора Шалинского района Чечни, 27-летний Магомед Гучигов, признан виновным в хулиганстве с применением оружия и условно осужден на полтора года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» заявила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

«Днем 11 сентября 2016 Гучигов, управляя автомобилем Bentley Continental GT и двигаясь в свадебном кортеже, через открытое водительское окно автомобиля произвел не менее четырех выстрелов вверх. Через непродолжительное время он был задержан у входа в парк Царицыно, где передал оружие своей супруге, собираясь таким образом уйти от ответственности, и скрыл факт своей службы в правоохранительных органах», — рассказала Иванова.

Официальный представитель столичного главка СКР также уточнила, что огонь велся из травматического пистолета, принадлежащего знакомому Гучигова. Оружие было обнаружено во время задержания в сумочке супруги помощника прокурора и изъято. Одним из главных доказательств по делу стала запись видеорегистратора из автомобиля, водитель которого и заявил о произошедшем в полицию.

Как сообщили «Ленте.ру» в Генеральной прокуратуре России, старший помощник прокурора Шалинского района Магомед Гучигов был уволен из органов прокуратуры в сентябре 2016 года сразу же после инцидента с формулировкой «за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

11 сентября 2016-го участники свадебного кортежа, состоящего из автомобилей Bentley, Maybach и трех Porsche, открыли стрельбу в воздух на Варшавском шоссе на юге столицы. Все машины были обнаружены и задержаны при въезде в парк Царицыно.

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