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В России предложили создать свое аниме

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Борис Чернышов

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать российский аналог аниме. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» во вторник, 27 ноября.

«Можно запретить все, что угодно. Другое дело, что мы предложим вместо этих мультфильмов? Наши, кроме «Маши и Медведя», интересных анимационных проектов еще не предложили. Тут наоборот —нужно дать возможность разрешить творчество», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что процесс замещения ряда анимационных лент следует начинать уже после появления собственных интересных проектов. Либерал-демократ также пояснил, что не считает целесообразным вводить запрет на аниме.

22 ноября стало известно, что завуч одной из школ в Новосибирске заставил ученика удалить из его телефона изображения в жанре аниме. О произошедшем сообщила мать мальчика. По ее словам, педагог настаивала, что японские рисунки разрушают психику детей и в школе есть рекомендация об их запрете.

В конце сентября депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ограничить распространение аниме в России.

«Маша и Медведь» выходит с 2009 года, за это время мультсериал получил множество наград, в том числе и международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

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