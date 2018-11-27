Глава ВТБ назвал провокацией действия Украины в Керченском проливе

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал политической провокацией недавний инцидент в Керченском проливе, отметив, что «ни о какой российской агрессии речь не идет». Об этом российский финансист заявил в интервью корреспонденту Fox Business.

«Вся эта ситуация выгодна только одному человеку – Петру Порошенко, поскольку она дает ему право ввести военное положение. У него сейчас проблемы с выборами», — добавил Андрей Костин.

Отправляя сейчас корабли в море, президент Украины Петр Порошенко ведет себя так, как будто Крым находится в составе Украины, отметил банкир. «А что, если завтра он скажет, что Крым – это украинская земля, и отправит туда танки? Только представьте себе это», — добавил он, обращаясь к журналисту.

Отвечая на вопрос о возможных санкциях со стороны Запада в связи с произошедшим, Андрей Костин заметил, что как только президенты России и США «начинают разговаривать, сразу случается что-то, что мешает нам улучшить отношения между нашими странами». Хотя президент США Дональд Трамп говорит российскому лидеру Владимиру Путину, что хотел бы нормализовать взаимоотношения с Россией, от введения санкций Вашингтон не отказывается, отметил Костин. «Сразу после этих встреч вводятся новые санкции, и мы слышим новые обвинения. Мы к этому привыкаем», — добавил он. По его словам, постоянно жить с мыслью о новых санкциях непродуктивно. «Знаете, мне 62 года. Мне уже много лет, чтобы чего-то в этой жизни бояться. Я все равно никак не могу повлиять на эту ситуацию. Я банкир и всегда вел успешный и честный бизнес со всеми американскими банками», — отметил финансист.

Он также добавил, что в нынешнем году на форуме ВТБ ожидается свыше 2 тысяч гостей из 63 стран. «Из США, насколько я помню, приедет 39 человек. Это представители различных инвестиционных фондов», — отметил Костин.