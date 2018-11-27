В Китае пропал известный фотограф

Китайский фотограф Лу Гуан пропал во время посещения Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом сообщила его жена Сюй Сяоли, передает «Би-би-си».

В Синьцзян Ли Гуана пригласили на несколько мероприятий. По словам супруги фотографа, в последний раз он выходил на связь 3 ноября. Позже ей сообщили, что Лу Гуана задержали сотрудники органов госбезопасности. Это подтвердили чиновники провинции Чжэцзян, откуда фотограф родом.

Сюй Сяоли призналась, что не знает, из-за чего ее мужа могли задержать, а также отметила, что до сих пор не получила никаких извещений о его аресте. «Я многократно звонила в полицию Синьцзяна, но они не отвечают», — добавила женщина.

По мнению властей Китая, через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, в страну проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения провинции. Более одного миллиона мусульман-уйгуров в регионе содержатся в концентрационных лагерях перевоспитания.

Лу Гуан — трижды лауреат всемирного конкурса фотожурналистов World Press Photo. Самые известные его работы посвящены экологическим и социальным проблемам Китая. Фотограф живет с семьей в Нью-Йорке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!