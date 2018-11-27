Жену замначальника полиции Подольска обвинили в ДТП с пятью жертвами

Анастасия Баландина, супруга заместителя начальника полиции подмосковного Подольска Артура Озерова, оказалась обвиняемой по делу о ДТП, жертвами которого стали пять человек. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам начальника пресс-службы главка МВД Московской области Татьяны Петровой, в отношении Баландиной возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Авария произошла в Подмосковье днем 17 октября, на 44-м километре Старосимферопольского шоссе в сторону движения в область. У микроавтобуса Mitsubishi лопнуло колесо и водитель вышел, чтобы выставить знак аварийной остановки. В это время в транспортное средство на полной скорости врезался внедорожник Land Cruiser, за рулем которого находилась Баландина.

В результате ДТП четыре человека погибли и три человека получили ранения, все они находились в микроавтобусе Mitsubishi. Позже один из пострадавших скончался в больнице.

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