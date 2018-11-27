Власти Подмосковья рассказали о востребованности социального такси

Социальным такси в Подмосковье воспользовались более трех тысяч раз с начала года, большинство вызовов поступало через мобильное приложение, рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО во вторник, 27 ноября.

Она также рассказала, что ежегодно социальные услуги получают около 700 тысяч местных жителей.

«Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов включают в себя комплексные центры социального обслуживания населения, центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, центры социальной адаптации», — напомнила Фаевская.

Социальное такси граждане могут оформить через мобильное приложение «Мобильный центр социальных услуг». Также с его помощью можно заказать другие соцуслуги, к примеру, выбрать сиделку или получить волонтерскую помощь, говорится на сайте регионального правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал повысить качество и объем социальных услуг. По его словам, этот вид помощи не должен быть редким явлением. Он заверил, что власти будут держать этот вопрос на контроле.