Брат с сестрой случайно встретились в Tinder и поругались

В сети набирает популярность переписка брата с сестрой, которые неожиданно проявили симпатию друг к другу в Tinder. Скриншот доступен на странице @Wes10 в Twitter.

«Что за хрень. Только что совпал с сестрой в Tinder. Кто-нибудь, казните меня. Я хочу на электрический стул», — попросил молодой человек по имени Вестон Коури (Weston Koury) в описании к картинке.

Судя по переписке родственников, они попали в неудобную ситуацию, так как оба сделали свайп вправо — этим жестом в приложении выражают симпатию к незнакомому человеку, чья фотография высвечивается на экране.

«Ты первая свайпнула меня!» — заявил Вестон. «Это ты первый сделал, больной!» — ответила ему сестра Калинн (Kalynn), добавив, что ему еще нет 18 лет.

В конце разговора молодой человек назвал ситуацию отвратительной и пригрозил все передать матери. «Я уже ей позвонила. Веселись, малолетка», — заявила Калинн, закончив разговор с братом.

Ранее в сети прославилась американская студентка Мадлен Макмастер (Madeline McMaster), которая искала в Tinder репетитора перед экзаменом. На аватар она поставила снимок, на котором держала бумажку с надписью «Помогите с расчетами».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!