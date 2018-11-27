Названы самые притягательные для российских эмигрантов страны

Рассуждая о возможном переезде за границу, россияне чаще всего высказываются в пользу одной из европейских стран (62 процента), сообщили РИА Новости в исследовательском холдинге «Ромир».
«Лидирующие позиции здесь занимают Германия (16 процентов), Италия (семь процентов) и Испания (четыре процента)», — отметили социологи.
Отправиться в Штаты или Канаду готов примерно каждый десятый потенциальный эмигрант.
В целом же возможность сменить страну проживания рассматривают 12 из 100 россиян.
В октябрьском исследовании «Ромира» участвовали 1,5 тысячи совершеннолетних респондентов, проживающих во всех типах населенных пунктов и во всех федеральных округах страны.
В июле сообщалось, что желание уехать из страны есть примерно у каждого третьего россиянина в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый четвертый участник опроса заявил, что у него уже есть знакомые или родственники, эмигрировавшие в последние годы.