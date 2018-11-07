Эмигрировавших россиян захотели защитить от дискриминации

В России предложили создать группу мониторинга дискриминации россиян, проживающих за рубежом. Об этом сказано в докладе «Россияне за рубежом: без права на право», подготовленном директором Московского бюро по правам человека и членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом, передает «Коммерсантъ».

В тексте отмечается, что с каждым годом увеличивается число нарушений прав россиян, временно или постоянно проживающих в других странах. В том числе заметен рост арестов и задержаний, препятствий журналистской и дипломатической работы, клеветы, вмешательств в личную жизнь и провокаций.

«Правозащитники связывают эту тенденцию с тем, что "в настоящее время Россия вовлечена в масштабную конфронтацию с западным миром — самую крупную с момента окончания холодной войны и распада Советского Союза"», — приводит ТАСС цитату Брода.

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По его словам, необходимо сотрудничать по вопросу дискриминации россиян с зарубежными правозащитными организациями, поддерживать НКО, которые специализируются на оказании юридической помощи, а также обсуждать проблемы в ООН, Совете Европы и ОБСЕ. Предполагается, что в группу войдут члены НКО, журналисты, дипломаты и юристы.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил о росте числа россиян, желающих вернуться на родину. Он отметил, что в рамках программы переселения более 800 тысяч соотечественников переехали в 66 субъектов России.

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