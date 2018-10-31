Путин назвал число вернувшихся на родину россиян

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За время действия программы переселения соотечественников в 66 субъектов России переехали 800 тысяч человек, заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом в среду, 31 октября, сообщает ТАСС.

«Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру. Вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них новые рабочие места, получать условия для ведения бизнеса», — сказал Путин.

Он отметил, что в последние месяцы число желающих вернуться на родину растет.

Также в ходе выступления президент сообщил, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики, которая направлена на «формирование более комфортных условий для переселения в Россию». В частности, речь идет о создании четких правил въезда, получения гражданства, оформления права на проживание и работу.

Путин добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы молодые соотечественники, живущие за рубежом, не теряли своей «русскости». «Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью», — заключил глава государства.

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