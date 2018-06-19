Украинцам упростят доступ к российскому паспорту

Министерство внутренних дел России намерено упростить процедуру получения российского гражданства — в первую очередь для граждан Украины. Об этом заявил заместитель главы министерства Игорь Зубов, передает «Российская газета».

По его словам, на это могут рассчитывать люди, которые были вынуждены мигрировать из-за «ненормальных условий». «В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынужденно покидают свою страну», — сказал он.

Зубов пояснил, что ведомство намерено внести изменения в соответствующие законы и подзаконные акты, а также обеспечить «льготные, понятные и исполнимые условия» для предоставления гражданства.

6 апреля группа сенаторов и депутатов от Крыма внесла в Госдуму законопроект, позволяющий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик работать на территории России без патента и специального разрешения, «учитывая ситуацию, близкую к гуманитарной катастрофе, сложившуюся в регионе».

7 июня президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву упростить процесс выдачи российского гражданства соотечественникам. Об этом попросили беженцы из Донбасса, живущие в Батайске в Ростовской области. Путин признался, что ему «неловко слушать» о проблемах с трудоустройством беженцев и об этом «неоднократно говорили».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!