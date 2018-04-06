В Госдуму внесен законопроект о свободном трудоустройстве жителей ЛНР и ДНР

Группа сенаторов и депутатов от Крыма внесла в Госдуму законопроект, позволяющий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик работать на территории России без патента и специального разрешения. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«В связи с экономической блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей и остановкой многих крупных предприятий значительное число жителей данных территорий в данный момент остается без работы. Учитывая ситуацию, близкую к гуманитарной катастрофе, сложившуюся в регионе, а также руководствуясь нормами международного гуманитарного права, проектом закона предлагается временная мера по минимизации существующих формальностей при трудоустройстве в России жителей указанного региона», — отмечается в документе.

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Авторы проекта закона предложили приравнять жителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» к беженцам и получившим временное убежище. По данным инициативной группы, сейчас обладателей паспорта граждан ЛНР и ДНР суммарно насчитывается около 260 тысяч человек (157,5 тысячи и 102, 5 тысячи соответственно).

Также крымские сенаторы и парламентарии внесли законопроект, позволяющий жителям Донбасса оставаться в России до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация на Украине.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании в стране документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до тех пор, пока Киев не не выполнит условия минских соглашений. В Кремле заявили, что «не бросят в беде» жителей Донбасса.

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