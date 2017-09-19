Кремль пообещал «не бросать в беде» жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Его слова во вторник, 19 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хочу отметить, что, разумеется, жителей непризнанных республик ДНР и ЛНР, которые отвергнуты своей страной, никто в беде не бросит», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, планируется ли в дальнейшем перечислять социальные платежи в юго-восточные регионы Украины из российского бюджета.

Ранее представитель Кремля уже заверял, что Москва не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса. Комментируя сообщения СМИ о том, что правительство может отказаться от поддержки украинских регионов в пользу Крыма и Калининграда, Песков сказал, что речь идет лишь о «перераспределении средств».

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. Гумконвой в основном состоит из продуктов питания, воды, постельного белья, медикаментов и топлива. По последним данным МЧС на август 2017-го, за три года, в Луганскую и Донецкую области направлено 68 автоколонн, которые доставили более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.