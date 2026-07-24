Артемий Лебедев поиронизировал над Латвией из-за запрета на импорт товаров из России

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на новость о том, что сейм Латвии запретил импорт некоторых товаров из России. Ролик с комментарием дизайнера доступен в «VK Видео».

«Никакой русофобии. [Но] если у тебя русский комикс или русские ботинки, иди *** с латышской земли», — поиронизировал Лебедев над решением прибалтийской страны.

23 июля стало известно, что сейм Латвии запретил импорт одежды, спортивных товаров, обуви, книг, газет и игрушек из России и Белоруссии. Поправки предусматривают введение запрета на импорт как напрямую из России и Белоруссии, так и из других стран. Уточнялось, что закон был подготовлен МИД прибалтийской республики в рамках поддержки Украины.

Перед этим российская журналистка и блогерша Божена Рынска (настоящая фамилия — Малашенко), живущая в Латвии, пожаловалась на притеснение русских властями страны. Она сочла глупой политику Латвии, направленную против русскоязычного населения.

