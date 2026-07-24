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15:08, 24 июля 2026 (обновлено: 15:18, 24 июля 2026)Ценности

Алина Загитова показала фото с выпускного

Фигуристка Алина Загитова получила диплом магистра и показала фото с выпускного
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила диплом магистра и показала фото с выпускного. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летняя спортсменка предстала в белом костюме, который состоял из приталенного жакета и брюк капри. Также она надела академическую мантию и шапочку синего цвета и мюли на шпильках.

«Шесть лет в РАНХиГС позади. Это был важный и очень ценный этап моей жизни — с вызовами, победами и огромным личным ростом», — указала в подписи знаменитость.

Известно, что в 2024 году она также завершила обучение по программе бакалавриата в указанном вузе, освоив направление «Продюсирование и культурная политика».

В июне жена солиста российской группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Юлия показала внешность их сына Богдана на фото с выпускного.

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