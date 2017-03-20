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МВД отчиталось о двукратном росте числа выданных украинцам паспортов России

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По сравнению с 2015-м, в 2016 году почти вдвое больше украинцев получили российские паспорта, сообщили RT в пресс-службе МВД.

Отмечается, что документ выдан более чем 100 тысячам уроженцев соседнего государства против 67,4 тысячи в 2015 году.

Около 37 тысяч паспортов получили граждане Казахстана, более 23 тысяч — узбекистанцы, примерно 22 тысячи — уроженцы Армении. Все эти показатели также превышают прошлогодние.

В октябре 2016 года управление МВД по вопросам миграции подсчитало, что на территории России находится миллион украинцев с тем или иным статусом. По данным ведомства, с начала конфликта на востоке Украины за убежищем обратились более 440 тысяч человек, также более 270 тысяч беженцев состоят на учете.

20 марта стало известно, что паспорта самопровозглашенных народных республик Донбасса будут рассматриваться российскими миграционными службами по тем же правилам, что и паспорта Украины. Таким образом, жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать из России для соблюдения законодательства.

17 марта постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва может отменить решение о признании документов ДНР и ЛНР, если Киев будет соблюдать минские соглашения.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Киеве этот шаг назвали доказательством нарушения Россией международного права.

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