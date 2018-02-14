Названы самые популярные страны для вывода денег из России

Россияне за год увеличили количество банковских счетов за рубежом. Самыми популярными оказались банки в Швейцарии, Испании, Великобритании, Германии и США. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, у россиян было открыто более 116 тысяч иностранных банковских счетов. Годом ранее эта цифра была на уровне 98 тысяч. «Согласно представленным в 2017 году физическими лицами — резидентами уведомлениям об открытии счетов в банках за пределами территории России, всего было открыто около 27,2 тысячи счетов», — отметили в ведомстве. Около 9 тысяч зарубежных счетов за 2017 год были закрыты, о чем вкладчики доложили ФНС.

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В ведомстве добавили, что в докризисном 2013 году россияне представили в налоговые органы порядка 17,5 тысячи уведомлений об открытии счетов за рубежом. Таким образом, в 2017 году количество уведомлений увеличилось на 55 процентов.

Bloomberg 6 февраля сообщило, что российские олигархи из «кремлевского списка» столкнулись с дополнительными проверками в американских банках. Компания Financial Integrity Network, которая консультирует банки по вопросам финансовых угроз, посоветовала клиентам рассматривать фигурантов американского списка в качестве «политически значимых лиц» и проверять их операции с особой тщательностью.

Минфин США представил «кремлевский доклад» в конце января. В него вошли имена 210 высокопоставленных чиновников и олигархов из России. При этом доклад не означал введение санкций, хотя глава ведомства Стивен Мнучин сообщил, что власти США рассматривают ограничения «в отношении плохих персоналий и компаний».

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