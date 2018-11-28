Последствия прихода хипстеров к власти показали на видео

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В сети появился короткометражный фильм «Префект». Видео опубликовано на YouTube-канале «Кинопоиск».

Режиссер фильма и бывший шеф-редактор образовательного портала «Арзамас» Олег Коронный снял политическую сатиру о прогрессивном молодом человеке, которого назначали на пост префекта одного из московских округов.

«Это фильм о хипстерах, возомнивших, что они знают, как правильно жить окружающим. Это фильм о бухгалтерах и пресс-секретарях, которые в гробу видали урбанистику и велодорожки. Это фильм о водителях и телохранителях, занимающих ключевые должности в правительстве. Это наше прошлое, настоящее и будущее», — рассказал о фильме Коронный в интервью для «Афиша Daily».

Сценарий комедии победил в конкурсе Медиалаборатории «Яндекс.Такси».

В картине снялись Филипп Горенштейн, Вера Панфилова, Валентин Самохин, Павел Деревянко.

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