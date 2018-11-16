В сеть выложили комедию о беспощадной русской пьянке

Vimeo / STEREOTACTIC

Российский короткометражный фильм «Лалай-Балалай» выложили в открытый доступ. Комедию опубликовали на Vimeo-канале Stereotactic.

«Лалай-Балалай» — это 12-минутная комедия, главные герои которой отправились на поиски приключений после пьянки. В конце своего похождения четверо сильно выпивших мужчин оказались на карусели, которую невозможно остановить.

В 2017 году лента «Лалай-Балалай» получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр. Короткий метр», стала победителем конкурса короткометражных фильмов «Короче» в Калининграде.

По словам режиссера Руслана Братова, фильм основан на реальных событиях. «Я услышал эту историю от друга: как люди зашли на карусель покататься. Дальше она стала обрастать какими-то вещами, которые мы стали придумывать, отталкиваясь от людей, актеров, с которыми я работал. Изначально это история о людях, которые зашли на карусель и катались до победного», — рассказывал он в интервью для телеканала «Культура».

«Лалай-Балалай» — дебютная работа Братова. В фильме снялись Евгений Сытый, Алексей Вертков, Павел Ворожцов, Сергей Аброскин и Яна Троянова.

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