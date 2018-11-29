Малайзийские власти оказались не в курсе свадьбы короля с «Мисс Москва»

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад не смог подтвердить информацию о свадьбе короля страны Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной. Об этом сообщает Channel News Asia в четверг, 29 ноября.

«Я не знаю. У меня нет никакого официального подтверждения, поэтому я ничего не могу сказать», — отметил глава правительства. Администрация королевского дворца пока не выпустила никакого заявления о браке, пишет издание.

Ранее пресс-секретарь бывшей модели сообщила, что «по малайзийским законам они уже женаты». По ее словам, церемонию на родине монарха проведут по возвращении пары в Малайзию, а в российском загсе брак не регистрировали, передавала «Комсомольская правда».

27 ноября сообщалось, что Воеводина может не стать королевой Малайзии. В администрации дворца пояснили, что пока новобрачная получит почетный титул «датин». Он не наследуется и автоматически присваивается жене любого высокопоставленного гражданина Малайзии, имеющего почетные титулы.

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Свадьба короля и модели состоялась 22 ноября в ближайшем Подмосковье — в концертном зале Barvikha Concert Hall. Гостям не подавали алкоголь, а вся еда была халяльной.

Для Мухаммада V это уже не первый брак, однако до встречи с Воеводиной он был в разводе более 10 лет. Мужчина стал королем в 2016 году. В Малайзии эта должность является выборной: раз в пять лет монарха избирают из своей среды девять султанов — наследственных правителей каждого штата страны. Вместе они представляют собой законодательный орган — Совет правителей.

Оксана Воеводина завоевала титул «Мисс Москва» в 2015 году, на тот момент ей было 22 года. Она окончила РГЭУ имени Плеханова и рассказывала, что занималась фотографией, а также дизайном одежды, купальников и аксессуаров.

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