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Голуби устроили хаос в студии телешоу и нагадили на стол ведущих

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Ведущий британского ток-шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) решил поиронизировать над собой, посадив на плечи двух голубей. В скором времени птицы вышли из под контроля и устроили хаос в студии, пишет The Sun.

За несколько недель до инцидента сын Моргана сравнил ведущего с персонажем фильма «Один дома 2» — с бездомной, кормившей в парке голубей. Зрители шоу посчитали, что внешне Морган очень похож на ту актрису, и поддержали шутку. Журналист тоже захотел посмеяться над собой, поэтому появился в эфире с двумя птицами на плечах.

Голуби недолго сидели спокойно: сначала один забрался Моргану на голову и начал бить его крыльями по лицу. Затем он полетал по студии и нагадил на бумаги соведущей Сьюзанны Рид (Susanna Reid).

Вскоре в кадр попал владелец голубей, который пытался поймать разбушевавшихся птиц. Ему на помощь пришла даже ведущая погоды. В конце концов мужчине удалось накинуть на голубей сетку.

Ранее Моргану пришлось извиняться из-за престарелого мужчины, который матерился в эфире передачи. Ведущие прервали речь гостя и попросили у зрителей прощения за его неожиданную выходку.

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