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Сейлор Мун потерпела поражение в схватке с сифилисом

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В Японии зафиксирована рекордная вспышка заболеваемости сифилисом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, на 19 ноября 2018 года было обнаружено 6096 зараженных. Впервые с 1970 года число пациентов превысило планку в шесть тысяч. Ученые подозревают, что к концу года показатель вырастет еще больше.

Большая часть случаев — 1549 — была выявлена в Токио. Власти столицы опасаются, что с учетом проведения в столице страны летних Олимпийских игр в 2020 году рост числа заболевших только продолжится. Для борьбы с сифилисом выделили деньги из бюджета на создание бесплатных анонимных программ по проверке населения, а также на обучение врачей.

Журналисты отметили провал программы министерства здравоохранения по борьбе с сифилисом 2016 года с использованием образа главной героини аниме «Сейлор Мун». Было напечатано больше 150 тысяч листовок и 5 тысяч плакатов с изображением воительницы и надписью «Если ты не проверишься, тебя постигнет возмездие». Самая знаменитая фраза героини аниме звучит так: «Я несу возмездие во имя Луны».

Также в День совершеннолетия, когда 20-летним японцам традиционно дарят подарки, региональные власти раздали молодежи около 60 тысяч подарочных упаковок с презервативами. Коробки с контрацептивами были выполнены в форме сердца и украшены изображением Сейлор Мун.

Ранее в Японии сифилис был наиболее распространен среди мужчин-гомосексуалов. В настоящий момент больше заболевших среди женщин с 20 до 30 лет и мужчин от 20 до 60 лет. Официального объяснения роста заболеваемости нет, однако существуют предположения, что вспышка сифилиса связана с увеличением числа туристов-мужчин из других азиатских стран, которые пользуются услугами секс-работниц страны.

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