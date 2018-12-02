Буша-старшего похвалили за освобождение советских евреев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Заявление политика опубликовано в его Twitter.

«Народ Израиля всегда будет помнить о его приверженность безопасности Израиля, его важный вклад в освобождение советских евреев и его усилия по содействию миру на Ближнем Востоке», — написал Нетаньяху.

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Ранее выяснилось, что последними словами умирающего Буша стало его признание сыну в любви.

Джордж Буш-старший был президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя. В первый год правления Буша из СССР началась массовая репатриация евреев в Израиль. За последующие два года более 300 тысяч человек получили израильское гражданство.

Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Его здоровье ухудшилось после смерти жены Барбары Буш, скончавшейся 18 апреля в возрасте 92 лет.

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