Умер Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

О смерти Буша-старшего сообщил его представитель Джим Макграт. Отмечается, что он умер в пятницу, 30 ноября, в США. Причины смерти пока неизвестны.

В апреле и мае Буша-старшего дважды госпитализировали в больницу. В первом случае причиной стал сепсис, во втором — низкое кровяное давление и слабость.

Здоровье бывшего президента США ухудшилось после смерти жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

Джордж Буш-старший был президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.