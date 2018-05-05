Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего выписали из больницы. Об этом сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в своем Twitter-аккаунте.

«Президент Джордж Буш выписан из методистского госпиталя после прохождения лечения от инфекции. Его врачи докладывают, что он чувствует себя хорошо и счастлив вернуться домой», — написал он.

24 апреля Джордж Буш-старший попал в реанимацию. Причиной госпитализации стал сепсис (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции).

Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. Он руководил страной c 1989 по 1993 год. Ему 93 года.

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