Госпитализированному с сепсисом Бушу-старшему стало лучше

Бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему, находящемуся в реанимации, стало лучше. Об этом сообщает во вторник, 24 апреля, CNN.

По данным представителя семьи Джима Макграта, бывший глава государства был доставлен в больницу утром 22 апреля с инфекцией, попавшей в кровь. Сейчас он находится в реанимации в сознании и может говорить. Буш также заявил мужчине, что намерен выздороветь и доехать до летней резиденции в штате Мэн.

Как сообщил телеканалу источник, при госпитализации Буш-старший находился в критическом состоянии: у него падало давление и несколько раз окружающие опасались, что он уже не пойдет на поправку. Собеседник добавил, что бывшего президента удалось стабилизировать, однако в связи с его возрастом и состоянием здоровья ситуация крайне серьезна.

Ранее сообщалось, что причиной госпитализации стал сепсис — заражение организма в результате попадания в кровь инфекции.

Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.

Джордж Буш-старший — 41-й президент США. Он руководил страной c 1989 по 1993 годы. Сейчас ему 93 года, он страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

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