Пострадавший от выстрела в голову показал пересаженное лицо

Житель американского штата Калифорния продемонстрировал результаты операции по пересадке лица, которую он пережил в начале 2018 года. Об этом сообщает издание The Independent.

В 2016 году Кэмерон Андервуд (Cameron Underwood), которому тогда было 24 года, выстрелил себе в голову. В результате ранения он потерял большую часть лица. Среди прочего, у него были повреждены нос, нижняя челюсть, небо и зубы.

Восстановить лицо при помощи обычной реконструктивной хирургии оказалось невозможно. Тогда он обратился в медицинский центр имени Лангоуна при Нью-Йоркском университете, специалисты которого провели две успешные операции по пересадке лица. В начале января ему пересадили лицо 23-летнего жителя Нью-Йорка, который скоропостижно скончался 31 декабря 2017 года.

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Операция продолжалась 23 часа. Пациенту восстановили кости верхней и нижней челюсти, десны, небо, все 32 зуба, веки, щеки, нос и носовую полость.

Андервуд несколько недель оставался в больнице для реабилитации и речевой терапии. Кроме того, с ним работали ортодонты. Чтобы избежать отторжения пересаженных тканей, ему придется до конца жизни принимать иммуносупрессивные препараты.

«Я очень благодарен за пересадку лица, потому что она дает мне второй шанс в жизни, — говорит Андервуд. — Хотя я все еще поправляюсь, а чувствительность и подвижность пока не вернулись до конца, особенно у губ, я все равно очень доволен результатами. Теперь у меня есть нос и рот, я снова могу улыбаться, говорить и есть твердую пищу».

В сентябре сообщалось, что канадец Морис Дежардан стал самым старым человеком в мире, которому сделали полную пересадку лица. 64-летний мужчина потерял большую часть лица после несчастного случая во время охоты.

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