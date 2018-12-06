В комиксе про Супермена нашли жертву химатаки «русской марионетки Асада»

В восьмом выпуске серии комиксов «Часы Судного дня» от DC Comics обнаружили супергероя, чья сестра погибла в сирийском городе Дума в результате химической атаки, проведенной «русской марионеткой Асадом». На персонажа обратила внимание пользовательница Twitter с ником @thatrollbert.

— Strand of the web of life (@thatrollbert) 05 декабря 2018, 12:55

«Очень нравится, как комиксы продолжают служить пропагандой военной машины США», — иронично написала она.

Персонаж получил прозвище Песчаная Буря. Это маленький мальчик по имени Набил Азмах, чья семья была убита в ходе гражданской войны, а младшая сестра погибла в результате химатаки. Он использует силы песков, чтобы освобождать детей из рабства. Песчаная буря встречается с Суперменом в восьмом выпуске «Часов Судного дня», который поступил в продажу 5 декабря.

Автор поста возмутилась тем, что персонаж основан на стереотипах, а его создатели считают, будто Сирия — «огромная песчаная яма».

6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба. Также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Сирия отвергает все обвинения в свой адрес.

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