Создатели «Сабрины» заплатят сатанистам за облик дьявола

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Американская организация «Сатанинский храм» уладила конфликт с компанией Netflix относительно использования статуи Бафомета в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины». Об этом сообщает The Guardian.

Авторы сериала признали, что использовали в работе над «Сабриной» образ монумента, созданного по заказу «Сатанинского храма». Сатанисты не раскрыли детали сделки, однако ранее требовали от Netflix 50 миллионов долларов.

В начале ноября основатель «Сатанинского храма» Люсьен Гривз пожаловался в соцсетях, что в сериале встречается изображение Бафомета, защищенное авторскими правами.

Премьера первой серии «Леденящих душу приключений Сабрины» состоялась 26 октября. 31 октября сообщалось, что актеры оригинального комикса посмотрели кадры из эпизода и были шокированы происходящим на экране.

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