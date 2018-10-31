Откровенные сцены новой «Сабрины» шокировали актеров оригинального сериала

Актерам сериала «Сабрина — маленькая ведьма» показали кадры из ремейка. Реакцию на «Леденящие душу приключения Сабрины» опубликовал сервис Netflix на YouTube.

В записи видео приняли участие Мелисса Джоан Харт, Нейт Ричерт, Кэролайн Ри и Бет Бродерик, исполнившие главные роли в оригинальном шоу. Все они отметили, что новый сериал более страшный, но что они хотят смотреть дальше.

После им показали сцену с раздеванием — эпизод поразил зрителей. «Это не наша Сабрина», — сказала одна из актрис. Джоан Харт, в частности, отметила, что ей не позволяли раздеваться в кадре, однако вспомнила, что в одном из эпизодов она все же появилась обнаженной.

Ситком «Сабрина — маленькая ведьма» выходил на телевидении с 1996-го по 2004 год. Всего было снято семь сезонов, главную роль исполнила актриса Мелисса Джоан Харт.

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