В ремейке «Сабрины — маленькой ведьмы» показали оккультизм и рогатого демона

В сети появился первый трейлер хоррор-сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» (The Chilling Adventures of Sabrina). Проморолик опубликован на YouTube-канале сервиса Netflix.

В жутком минутном видео показаны оккультные ритуалы, кровь и рогатый демон, который вылезает из дерева, увешанного мертвецами. Премьера первого эпизода под названием «С днем рождения» запланирована на 26 октября. По сюжету, Сабрине исполняется 16 лет и она обязана выбрать между мрачным миром своей семьи ведьм и человеческим миром, где живут ее друзья.

Роль Сабрины исполнила американская актриса Кирнан Шипка (сериал «Безумцы»).

Ситком «Сабрина — маленькая ведьма» выходил на телевидении с 1996-го по 2004 год. Он состоит из семи сезонов, главную роль в нем исполнила актриса Мелисса Джоан Харт. Ему предшествовал одноименный телефильм 1996 года с Барни Коэн и Ричардом Дэвисом. По мотивам сериала также были сняты полнометражные картины «Сабрина в Риме» и «Сабрина под водой».

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